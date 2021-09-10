نائبة رئيس مجلس الوزراء اللبنانية تستقبل سفير اليمن في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في لبنان زينه عكر اليوم سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس الذي أطلعها على مستجدات الأوضاع في اليمن وما سببه انقلاب ميليشيا الحوثي من مأسي إنسانية واستمرار حروبها على اليمنيين وخاصة بمحافظة مأرب التي تضم أكثر من مليون و500 ألف لاجئ. كما أطلعها على مساعي الحكومة الشرعية وحرصها على تحقيق السلام الشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وتعاطيها الإيجابي مع جميع مبادرات ومقترحات السلام ووقف الحرب وتهرب ميليشيات الحوثي من هذا الاستحقاق ومواصلتها للحروب. من جانبها تطرقت المسئولة اللبنانية الأوضاع في الساحة اللبنانية وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة التي تأمل أن تكون في القريب العاجل، كما أعربت عن دعم حكومة لبنان للحكومة الشرعية في اليمن والجهود التي تبذلها لاستعادة الدولة وتحقيق السلام.

