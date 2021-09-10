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وزير الصحة يثمن دعم الحكومة الكورية لليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح دعم الحكومة الكورية لليمن، لاسيما في المجال الصحي. جاء ذلك خلال لقائه الخميس، مع القائمة بأعمال سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن هيون سيونغ. وأشار وزير الصحة إلى أن ترميم مستشفى خليفة في التربة بمحافظة تعز يعد واحداً من المشاريع المهمة التي تنفذها كوريا الجنوبية في اليمن. كما ناقش وزير الصحة خلال اللقاء عدداً من الملفات الصحية وفي مقدمتها مواجهة الموجات الجديدة من وباء والتحديات التي تواجه الوزارة. متطلعاً إلى تطوير العمل الثنائي المشترك لدعم القطاع الصحي بما يساهم في التخفيف من الوضع الإنساني الصعب للشعب اليمني. من جانبها أكدت القائمة باعمال السفير الكوري، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية بما يخفف من الأزمة الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرارثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح دعم الحكومة الكورية لليمن، لاسيما في المجال الصحي. جاء ذلك خلال لقائه الخميس، مع القائمة بأعمال سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن هيون سيونغ. وأشار وزير الصحة إلى أن ترميم مستشفى خليفة في التربة بمحافظة تعز يعد واحداً من المشاريع المهمة التي تنفذها كوريا الجنوبية في اليمن. كما ناقش وزير الصحة خلال اللقاء عدداً من الملفات الصحية وفي مقدمتها مواجهة الموجات الجديدة من وباء كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة. متطلعاً إلى تطوير العمل الثنائي المشترك لدعم القطاع الصحي بما يساهم في التخفيف من الوضع الإنساني الصعب للشعب اليمني. من جانبها أكدت القائمة باعمال السفير الكوري، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية بما يخفف من الأزمة الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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