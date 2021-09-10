شكرا لبحثكم عن خبر عاجل / مصدر عسكري يؤكد فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج - خاص

أكد مصدر عسكري مطلع عن صدور توجيهات عاجلة من قبل قيادة الدعم والإسناد والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل التحقيق العاجل في ملابسات وفاة شاب يمني في أحدى النقاط الحدودية التابعة للواء التاسع عاصفة.

وكشف المصدر أن قيادة اللواء ممثلة بالعميد فاروق الكعلولي قد أصدرت توجيهات باحتجاز المسؤولين عن ذلك إستعداداً لفتح تحقيق شامل حول الواقعة وتوضيح ملابساتها ومعاقبة الجناة.

وأشار المصدر أن بيان رسمي حول الحادثة سوف يصدر خلال الساعات القادمة فيما تعهدت قيادة اللواء التاسع صاعقة بالإنتصار لروح الحق وتقديم كل من له علاقة بالحادثة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن نقطة عسكرية للواء التاسع قامت باحتجاز شاب يمني للاشتباه به وذلك اثناء مروره في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج ليتم بعد ذلك أُعلان وفاته بوقت لاحق دون إي توضيح لملابسات الواقعة.