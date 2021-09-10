شكرا لبحثكم عن خبر الأمريكي للعدالة يحسم الجدل ويكشف الجهة التي تقف خلف مقتل ”السنباني” بعد اختطافه وتعذيبه ونهب أمواله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، مساء الخميس، عن الجهة التي تقف خلف مقتل الشاب "عبدالملك السنباني" بعد اختطافه وتعذيبه ونهب أمواله في العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن).

وقال المركز الأمريكي، في بيان له، إن الشاب اليمني المغترب في أمريكا عبدالملك السنباني، توفي تحت التعذيب في سجون المجلس الانتقالي في عدن.

مضيفًا: "الشاب السنباني، أعتقل في إحدى النقاط التابعة للحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، أثناء سفره من صنعاء إلى عدن، مؤكدا تعرضه للتعذيب حتى الموت.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر حقوقية وإعلامية، أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، قامت باختطاف الشاب عبد الملك السنباني، من احدى النقاط الأمنية بمحافظة لحج، وتعذيبه وتصويره ونهب أمواله، حتى توفي تحت التعذيب في سجون الانتقالي بطريقة وحشية.