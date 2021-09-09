كان يلعب مع اصدقائه.. رصاصة مرتجعة تقتل طفلًا وحيدًا لأسرته بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل، برصاص راجع، اليوم الخميس، وسط مدينة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الطفل (نجم الدين مراد الجحافي 15 عامًا)، توفي إثر رصاصة راجع اخترقت رأسه، وأردته قتيلا على الفور حينما كان مع أصدقائه جوار منزله، وسط المدينة.

وحسب المصادر، فأن الطفل "نجم الدين الجحافي" هو وحيد والديه، وقد قتل نتيجة رصاص راجع اخترقت رأسه، وذلك في ظل انتشار السلاح، في المحافظة التي نجت من شبح الحرب، ولكنها لم تنجُ من شبح المليشيا ورصاصات مسلحيهم.

وعمّ الحزن الكبير وسط الأسرة، التي وقعت بين الانهيار وحالات الإغماء نتيجة وفاة الطفل كونه وحيد والديه.

وأمس الأربعاء، قتل طفل برصاص شقيقه في مديرية فرع العدين، غرب مدينة إب، كما قتل أخر برصاص مسلحين وسط المدينة.

وكانت فتاة في ربيعها الخامس عشر من العمر قد انتحرت في وقت سابق اليوم الخميس في ظروف غامضة بمدينة إب.

يأتي هذا وسط تزايد حالات القتل الممنهج بمدينة إب، التي تشهد عمليات قتل منظمة، وانفلات أمني، وانتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل مخيف.

وسقط العشرات من القتلى في مدينة إب بينهم نساء وأطفال خلال الأشهر الماضية بالرصاص الراجع، وأسباب أخرى في المحافظة التي قاربت أعداد القتلى فيها عدد الذين سقطوا في جبهة من جبهات القتال.