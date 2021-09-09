المجلس الانتقالي يحذر من التدهور المريع للأوضاع الخدمية والمعيشية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، من التدهور المريع للأوضاع الخدمية والمعيشية في المناطق المحررة كنتاج لعملية التعطيل المتعمدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.



وأعرب الانتقالي خلال اجتماع هيئته برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، عن أسفه عن سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات التي تشنها ما اسماه "القوى النافذة التي تعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

ونوه البيان إلى أن مشاركته في حكومة الكفاءات يأتي من "منطلق توفير الحياة الكريمة للشعب ، ولن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بالشعب وحرمانه من حقوقه".

وشدد البيان على إن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور مريع لم يكن إلا نتاج عملية تعطيل وعرقلة متعمدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، في طليعة ذلك رفض بعض وزراء الحكومة العودة إلى عدن دون أي مبرر، رغم جهود التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك للقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين.

كما دعت الهيئة إلى ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وحذر البيان من مغبة استمرار السلطات القمعية الإخوانية في محافظة شبوة وتماديها في ممارسة كل أشكال الإرهاب من قتل وتنكيل واختطاف وتعذيب.

وأشار الإنتقالي في هذا الصدد إلى تخادم مشروع الحوثي وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في شبوة وذلك في اعقاب حملات الاعتقالات التي طالت أوائل المقاومين للغزاة الحوثيين أبرزهم القائد في المقاومة الجنوبية حسن الطفّي.