وزير الخارجية يبحث تحديات العمل الاغاثي مع مسؤولي المنظمات السويدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مع مسؤولي المنظمات الهولندية الإنسانية العاملة في اليمن، تحديات العمل الاغاثي وابرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني.



وخلال اللقاء، اكد وزير الخارجية التزام الحكومة بتقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات الانسانية، وبما يسهم في تخفيف وطأة الأوضاع الانسانية في بلادنا والتي وصلت الى حد الكارثة نتيجة تصرفات وممارسات الميليشيات الانقلابية الحوثية من خلال اغلاق المنافذ الى مصادرة مواد الاغاثة وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي..مشيراً الى أن الحكومة تعمل حالياً على انجاز العمل بنظام النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع مشاريع العمل الإنساني.

وثمن الوزير بن مبارك، الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية في اليمن ومساهمتها الحيوية في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية..مستنكراً العراقيل التي تفتعلها مليشيا الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام جهود العمل الإنساني والقيود التي تفرضها لمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

واستمع وزير الخارجية، من مسؤولي المنظمات الى شرح عن ابرز التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، ووعد بالتعاون الكامل من قبل الحكومة في حلها وتذليلها.

كما أكد مسؤولوا المنظمات، استمرارهم بالعمل مع الحكومة لتجاوز تلك الصعوبات.

حضر اللقاء سفيرة اليمن غير المقيم لدى مملكة السويد سحر غانم.