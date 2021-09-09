وزير الصحة يثمن الدعم الفرنسي للقطاع الصحي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الدعم الفرنسي للقطاع الصحي في اليمن ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والأمراض المعدية وتطوير المؤسسات والمستشفيات في اليمن.



وأكد وزير الصحة خلال لقائه، اليوم، السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، على أهمية مضاعفة الجهود لدعم القطاع الصحي في اليمن لما من شأنه معالجة آثار الحرب وتأثيراتها السلبية على المؤسسة الطبية والصحية، ومواجهة الأوبئة والتحديات الصحية..مشيراً الى الوضع الصحي في مناطق النزوح وخطورة استمرار الهجمات الحوثية على المخيمات والمناطق المكتظة بالسكان.

واستعرض وزير الصحة ،الجهود التي بذلتها الوزارة لمكافحة وباء كورونا في ضل الامكانيات الشحيحة وعدم توفر اللقاحات الكافية، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على القطاع الصحي في البلاد..مشيداً بمركز الطوارئ الجراحي الفرنسي التابع لمنظمة بلا حدود بعدن..معرباً عن تطلعه لافتتاح مركز جراحي طوارئ مماثل في مأرب.

حضر اللقاء المستشار الصحي في السفارة اليمنية بالرياض الدكتور محمد السعدي.