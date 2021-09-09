وزير الخارجية يلتقي المدير العام للوكالة السويدية الدولية للتعاون التنموي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مع المدير العام للوكالة السويدية الدولية للتعاون التنموي كارين يامتين، الوضع الانساني في اليمن و الاجراءات اللازمة لتسهيل جهود العمل الانساني.



واستعرض وزير الخارجية، جهود الحكومة في احلال السلام وما ابدته من مرونه في هذا الصدد..معتبراً ان وقف اطلاق النار هو الخطوة الانسانية الاهم التي يجب تحقيقها ليتم بعدها معالجة كافة القضايا المرتبطة بالملف الانساني.

و أكد الوزير بن مبارك، على اهمية الشروع بدعم المشاريع التنموية وبناء القدرات في المؤسسات الحكومية بالتزامن مع تقديم المساعدات الانسانية وذلك لتحقيق الاثر الانساني الايجابي المطلوب..مؤكداً على اهمية دعم البنك المركزي اليمني للمساعدة في استقرار العملة مما سيعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع ويحسن من القوة الشرائية للريال اليمني.

من جانبها اكدت المدير العام للوكالة السويدية الدولية للتعاون التنموي، استمرار مساعدة اليمن في المجالات الانسانية والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية..مشيرة الى أن الوكالة ستعمل وفق استراتيجية جديدة طويلة الامد للتعامل مع الملف الانساني في اليمن ستعتمد فيها على التركيز على المجال التنموي..معربة عن أملها في انتهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.

حضر اللقاء سفيرة اليمن غير المقيم لدى مملكة السويد سحر غانم.