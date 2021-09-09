السفير شجاع الدين يناقش مع مسؤولة نمساوية أوضاع حقوق الانسان في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير بلادنا لدى جمهورية النمسا الاتحادية هيثم شجاع الدين، اليوم، مع رئيسة دائرة حقوق الإنسان في الخارجية النمساوية أولريك بوتشيك، أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا والجرائم المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المنتهكة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.



وقدم السفير شجاع الدين، نسخة من تقرير أعدته وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، يوثق ممارسات واعتداءات الميلشيا الحوثية المدعومة من ايران، والتي شملت قتل المدنيين وتهجيرهم بما في ذلك النساء والأطفال، إضافة الى تجنيد الأطفال، وقمع الحريات العامة والاعتداءات المستمرة على وسائل الإعلام و الصحافة والصحفيين.

وجدد السفير شجاع الدين، موقف اليمن الرافض لتسيس ملف حقوق الإنسان..مؤكداً حرص اليمن والتزامها بكافة القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان..موضحاً الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

من جانبها، أوضحت المسؤولة النمساوية إدراك بلادها لحجم تدهور الوضع الإنساني في اليمن..مشيرة الى الأهمية التي توليها النمسا للآليات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان.. مؤكدة إمكانية التنسيق والتعاون في إطار بناء قدرات وتدريب كوادر الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في اليمن.