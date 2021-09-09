شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمعية الصرافين تعلن وقف عملية البيع والشراء للعملات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت جمعية صرافي حضرموت تعميماً عاجلاً اليوم الخميس، يقضي بإيقاف تداول العملات في جميع شركات الصرافاً اعتباراً من وقت صدور التعميم اليوم وحتى اشعار آخر.



وأكدت الجمعية خلال بيان صادر عنها حصل عليه ايقاف عملية بيع وشراء العملات في محلات الصرافة وتصفية كافة الأرصدة المدينة اعتباراً من يومنا هذا الخميس حتى اشعار آخر.

كما أشار البيان إلى ضرورة الاتزام بالتوجيهات والتقيد بها، في ظل ما تشهده العملة المحلية من انهيار غير مسبوق حيث سجل الدولار سعر 1085 ريال يمني في حين عادل الريال السعودي قرابة 284 ريال يمني.