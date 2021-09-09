الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع تستعرض القضايا التنظيمية، والإدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

استعرضت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ الأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة، عددًا من القضايا التنظيمية، والإدارية الخاصة بعملها وتنفيذها للتكليفات المرتبطة بمهامها، وأنشطة دوائرها، وما ورد في محضرها السابق والمصادقة عليه.



وتناول الاجتماع سير تنفيذ تكليف هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع للأمانة العامة بشأن النظر في استكمال تشكيل الهيئات التنفيذية في بقية مديريات ساحل حضرموت، ومتطلبات عملها، بالإضافة إلى الوقوف أمام الجوانب الإدارية والمالية، مؤكدًا على أهمية إيجاد لائحة تنظيمية ومالية تنظم ذلك، مستندة من النظام الأساسي، وتستوعب خطة التوسع في أنشطة الأمانة العامة و مكاتب الهيئات التنفيذية في المديريات حديثة الأنشاء.

وكلف الاجتماع لجنة لإعداد هذه اللائحة برئاسة د. عبدالعزيز الصيغ ، وتضم في عضويتها : أ. محمد عبدالله الحامد، د. رشيد بارباع، المحامي حسين غداف، أ. عمر لرضي، على أن تقدم ذلك خلال أسبوع ويحق لها بالإستعانة بمن تراه مناسبًا.

وتطرق الاجتماع إلى أداء دوائر الأمانة العامة وخططها وبرامجها خلال الفترة الماضية، ومقترحات أنشطتها للأشهر المتبقية من العام 2021م، حاثًا رؤساء الدوائر على تقديم التصورات لخطط وأنشطة دوائرهم للربع الأخير من هذا العام , وتقديمها للاجتماع القادم لإقرارها.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة الارتقاء بمختلف الأنشطة ذات الارتباط بتعزيز دور مؤتمر حضرموت الجامع في خدمة قضايا وحقوق حضرموت ككيان جغرافي وسياسي واحد والدفاع عنها.