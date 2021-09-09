شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء عدن: توجيهات الحكومة مازالت متعثرة وساعات الانقطاع قابل للزيادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، أن توجيهات رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بتوفير 10 ألف طن مازالت متعثرة على الرغم من توجيه المؤسسة عدد من المناشدات والخطابات وبشكل مستمر وللأسف لا توجد استجابة فعلية.



وأوضحت المؤسسة أن ساعات الانقطاع وصلت إلى احدى عشر ساعة قابلة للزيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن محطة المنصورة ستفقد 20 ميجا من طاقتها بعد خروج مولدين منها يعملان بالديزل فيما سيبقى المولدين اللذين يعملان بالمازوت في الخدمة بقدرة 15 ميجا وات، إلى جانب محطة الحسوة بقدرة 55 ميجا