عبدون يترأس لقاء للإدارات المدرسية بالمجمعات التعليمية والمدارس الثانوية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون لقاء بالإدارات المدرسية بالثانويات والمجمعات بمديرية مدينة المكلا .كرس لاستعراض سير الدراسة فيها.



وأشار الوكيل عبدون إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع التربوي والتعليمي بشتى المجالات كونها تمثل الحاضرة والواجهة للقيادة التربوية والتعليمية بالمحافظة .

ونوه وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت إلى ما شهدته العملية التربوية والتعليمية من تطور في الجوانب الفنية من توفير قاعات المختبرات ومعامل الحاسوب وصالات النشاطات المتعددة وغيرها من الاحتياجات.

مضيفاً إلى أن هذه اللقاءات التشخيصية المحورية تسهم في حلحلة العديد من الإشكالات التى تواجه الإدارات المدرسية .

مثمناً الجهود المبذولة من قبل الإدارات التربوية والتعليمية للاستقرار النوعي والملحوظ في العملية الدراسية ومااثمرت عنه من نجاحات متميزة في التحصيل العلمي .

مباركاً في ختام اللقاء الطلبة الذين تحصلوا على المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة والمحافظات المحررة باختبارات إنهاء المرحلة الثانوية مهئاً لهم ولأولياء أمورهم وإدارتهم المدرسية على تحقيق هذا النجاح .

وعقب ذلك استعرض مديرو الإدارات المدرسية كل على حدة تقاريرهم عن طبيعة سير العملية التعليمية منذ أول حصة دراسية واستعداداتهم لبدء أول اختبار شهري بالعام الدراسي 2020/2021 بالثانويات والمجمعات المسائية