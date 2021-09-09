وكيل أول حضرموت يوجه بحصر عاجل لإضرار السيول في أرياف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، مكتب الأشغال العامة والطرق بحصر عاجل للإضرار التي لحقت بالطرق في مديرية أرياف المكلا جراء الامطار والسيول الأخيرة .



وأطلع وكيل أول حضرموت لدى لقائه اليوم،المدير العام للمديرية أحمد سليمان العكبري على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق في أرياف المكلا ، ومنها تضرر الطرقات في أدوية حمم بين الجبال وعوج والمسنى وعضد مما أوقف حركة تنقل المواطنين .

وشدد الشيخ بن حبريش على سرعة فتح وإصلاح الطرقات المتضررة في أرياف المكلا وبصورة عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المناطق.