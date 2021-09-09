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وكيل أول حضرموت يوجه بحصر عاجل لإضرار السيول في أرياف المكلا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، مكتب الأشغال العامة والطرق بحصر عاجل للإضرار التي لحقت بالطرق في  مديرية أرياف المكلا جراء الامطار والسيول الأخيرة .

 

وأطلع وكيل أول حضرموت لدى لقائه اليوم،المدير العام للمديرية أحمد سليمان العكبري على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق في أرياف المكلا ، ومنها تضرر الطرقات في أدوية حمم بين الجبال وعوج والمسنى وعضد مما أوقف حركة تنقل المواطنين .

 

وشدد الشيخ بن حبريش على سرعة فتح وإصلاح الطرقات المتضررة في أرياف المكلا وبصورة عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المناطق. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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