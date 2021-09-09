عدن.. خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بعد نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - خرجت منظومة الكهرباء في مدينة عدن، جنوبي اليمن، عن الخدمة منذ منتصف الليلة الماضية بعد نفاد الوقود.



وقال سكان محليون إن خدمة الكهرباء منقطعة منذ منتصف الليلة الماضية.



وعزت مصادر في مؤسسة الكهرباء أسباب الانقطاع بسبب نفاد الوقود من الدفعة السابقة للمنحة السعودية والكميات الإسعافية التي تم ضخها الأسبوع الفائت.



ولم تُفلح المناشدات التي وجهتها قيادة المؤسسة إلى الحكومة ووزارة الكهرباء في وصول كميات إسعافية نظراً لاشتراط لجنة تسيير المنحة السعودية، تحصيل إيرادات التيار الكهرباء إلى حساب مشترك.



والثلاثاء وجه رئيس الحكومة، السلطات المحلية في المحافظات المحررة بحزمة من الإجراءات في إطار الإصلاح الإداري لقطاع الكهرباء، بما يضمن استمرارية المنحة النفطية السعودية.

