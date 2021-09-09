محافظ عدن يوافق على تعديل جدولة التقويم الدراسي للعام 2021/2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

وافق محافظ عدن رسميا على تعديل جدولة التقويم الدراسي بحسب مذكرة بهذا الصدد قدمها د.محمد عبدالرحمن الرقيبي ، مدير عام مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن.



وكان مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، مذكرة إلى المحافظ لملس، بشأن مقترح لتعليق الدراسة بشكل مؤقت.

المذكرة التي وجهها مكتب التربية إلى المحافظ أحمد حامد لملس، اقترحت تعليق الدراسة في عموم مدارس المحافظة العام والخاص والأهلي، من الأحد القادم 12سبتمبر، حتى تاريخ 3 أكتوبر من الشهر القادم.

وارجع مكتب تربية عدن هذا المقترح إلى الوضع الصحي وتفشي فيروس كورونا، وكذلك موجة الحر الشديد الذي تشهدها المحافظة في ظل تردي خدمة الكهرباء وانقطاع التيار أثناء الدوام الرسمي الناتج عن نفاذ الوقود، والتي تسببت بحالات اغماء بين الطلاب خلال الأيام الماضية.

كما أبرز مكتب التربية العديد من الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية ومنها نقص المعلمين، والكتب المدرسية، وصعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة قيادة المحافظة والوزارة لمساعدتها في وضع معالجات لتلك الصعوبات.