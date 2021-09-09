وزير الصحة يبحث مع القائمة بأعمال السفير الكوري دعم القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع القائمة بأعمال سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن هيون سيونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم القطاع الصحي في اليمن.



وفي اللقاء، ثمن الوزير بحيبح دعم الحكومة الكورية لليمن، لاسيما في المجال الصحي..مشيراً إلى أن ترميم مستشفى خليفة في التربة بمحافظة تعز يعد واحداً من المشاريع المهمة التي تنفذها كوريا الجنوبية في اليمن.

وناقش وزير الصحة مع القائمة باعمال السفير الكوري، عدداً من الملفات الصحية وفي مقدمتها مواجهة الموجات الجديدة من وباء كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة..متطلعاً إلى تطوير العمل الثنائي المشترك لدعم القطاع الصحي بما يساهم في التخفيف من الوضع الإنساني الصعب للشعب اليمني.

من جانبها أكدت القائمة باعمال السفير الكوري، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية بما يخفف من الأزمة الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار.