اجتماع بوزارة النقل بعدن يبحث سبل دعم ميناء المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ،اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن دياجو زورلا ومنسق الاوتشا في المخا زكريا سعيد، سبل دعم ميناء المخا وتنسيق الجهود لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.



وأكد الوزير حُميد، على أهمية تعزيز جوانب الدعم للموانىء اليمنية وزيادة قدراتها وكفاءتها من الخدمات واستقبال السلع بكل يسر وانخفاض تكاليفها بغية التخفيف على كاهل المواطن من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية بدرجة رئيسية وغيرها من المواد ..معرباً عن امله في تجاوز الآلية المعمول بها حالياً في استقبال البواخر وما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف الرسوم الباهضة اضافة الى سعي الوزارة على معالجة الاختلالات المالية والفنية وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الاداء العام لنشاط المؤانى ورفع كفاءتها .

وأشار وزير النقل، الى أهمية افتتاح ميناء المخا الذي سيساهم في تخفيض رسوم التكلفة على اسعار السلع الاستهلاكية الذي سيعكس بنتائج ايجابية لمدى ارتباطه بالحياة المعيشية للمواطن وكذا الحد من عمليات التهريب عبر الشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى منطقة المخا.

فيما استعرض مدير عام ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، اوضاع الميناء والصعوبات والاحتياجات.. مشدداً على ضرورة خلق شراكة بين الجانب الحكومي والمنظمات الدولية لتوفير سبل الدعم وتنفيذ مشاريع خدمية و تنموية تواكب الاوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.

حضر اللقاء نائب وزير النقل ناصر الشريف و مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة (UNDP) وليد باهارون.