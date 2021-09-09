شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرة مفخخة بدون طيار في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن الجيش الوطني، اليوم، من إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقع الجيش الوطني في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة بصعدة.



واوضح قائد الوية الصقور في الجيش الوطني العميد احمد القطريفي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إن وحدات الإستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة..مؤكداً ان الجيش الوطني تمكن من إسقاط الطائرة وتدميرها..مشيراً إلى أنه وبعد تجميع أجزائها تبين انها ايرانية الصنع.