اليمن تشارك في اجتماعات الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المنعقدة بمقر الامانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بوفة ترأسه المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري.



ودعا السفير العكبري في كلمة اليمن التي القاها في اجتماعات الدورة برئاسة وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، وبحضور وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على المليشيات الحوثية لإيقاف تصعيدها العسكري، وتنفيذ الاتفاقيات التي تمت برعاية أممية، والرضوخ لدعوات السلام، والوقف الفوري للعمليات العسكرية، التي شردت وعرضت حياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء للخطر.

وأشار الى، ان الحكومة الشرعية تؤكد بإستمرار على استجابتها لكافة خيارات ومساعي ومبادرات السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، ورفع المعاناة الإنسانية المريرة عن الشعب اليمني..مؤكداً أن الحكومة قدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والتي تشكل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كافة أبناء ومكونات الشعب اليمني، وتؤسس لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وجدد السفير العكبري، ترحيب الحكومة بتعيين هانس غرندبرج مبعوثاً أممياً إلى اليمن..معرباً عن أمله في ان يثمر الجهد الإقليمي والدولي الوصول إلى حل سياسي في اليمن، وتتمخض عنه نتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام والاستقرار والأمن.