الارياني يبحث مع وزيرة الثقافة المصرية آفاق التعاون الثقافي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبد الدائم، بحضور سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، آفاق التعاون الثقافي بين البلدين.



واستعرض الوزير الارياني مع نظيرته المصرية، واقع المؤسسات الثقافية اليمنية وما تعرضت له من تدمير ممنهج على يد المليشيات الانقلابية الحوثية، التي عملت خلال السنوات الماضية على تجريف الهوية الثقافية اليمنية في محاولة منها لاحلال قيم ثقافية مستوحاة من الفكر الايراني المتطرف والهادف الى زعزعة امن واستقرار منطقتنا العربية واستهداف هويتها الثقافية الجامعة..مثمناً دور التحالف العربي بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران .

وأكد الوزير الارياني، أن اهتمام الوزارة بالفعاليات الثقافية والفنية يأتي في اطار جهودها في الحفاظ على الهوية الفنية اليمنية في إطار الهوية العربية وضد محاولات المسخ الذي تتعرض له من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من ايران التي تحارب الفن اليمني الاصيل وتحاول استبداله بثقافة اللطم والبكاء الفارسية.

وأشاد الوزير الارياني، بدور جمهورية مصر العربية التاريخي ودعمها لبلادنا وشعبنا اليمني في كافة المنعطفات التاريخية إذ تحتضن حالياً نحو مليون مواطن يمني..متمنياً المزيد من التعاون الثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه الارياني، بالنهضة الشاملة في جمهورية مصر العربية في كافة المجالات التنموية والسياسية والثقافية والتي تعكس دور مصر ومكانتها وحكمة قيادتها وشعبها..معتبراً نهضة مصر تصب في مصلحة الامن القومي العربي..مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه وزيرة الثقافة المصرية للفنانين والمبدعين اليمنيين الموجودين بالقاهرة وكذا التسهيلات للمنتجين والمخرجين الذين انتجوا عدداً من المسلسلات اليمنية في المدن المصرية.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على اقامة حفلة للاوركسترا التراثية اليمنية في قاعة دار الاوبرا بالتعاون بين وزارتي الثقافة في البلدين، وحضرموت الثقافية بقيادة المايسترو اليمني محمد القحوم .

من جانبه ثمن السفير الدكتور محمد مارم، التسهيلات التي تقدمها جمهورية مصر العربية لابناء الجالية اليمنية في كافة المجالات .

وفي نهاية اللقاء، قامت وزيرة الثقافة المصرية باهداء وزير الاعلام والثقافة والسياحة وسفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية مجموعة من اصدارات الوزارة .