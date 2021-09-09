شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق قوات المقاومة الجنوبية يكشف الحل الأمثل للأزمة ببلادنا.. ويتحدث حول الحوار الجنوبي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الشحات غريب

◄ الدعوة للحوار الجنوبي الجنوبي ضرورية وهامة من أجل ترتيب البيت الجنوبي داخليا



◄ صار الجنوبيين قوة عسكرية وسياسية لها حضور قوي في المنطقة

◄المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت أنه الأقوى عسكرياً وسياسياً

◄ الحل الأمثل للأزمة اليمنية يتمثل في العودة إلى حدود قبل ١٩٩٠

◄موقف المجلس الانتقالي الجنوبي واضح واتسم في ضبط النفس من أجل إنجاح اتفاق الرياض

قال العقيد علي شايف الحريري ناطق قوات المقاومة الجنوبية ، إن الدعوة للحوار الجنوبي الجنوبي التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي ضرورية وهامة من أجل ترتيب البيت الجنوبي داخليا .

وأضاف الحريري في حوار ، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت أنه الأقوى عسكريا وسياسيا حيث حقق إلى الآن جزء كبير من أهداف الجنوبيين ولا زال مستمر في النضال.

وإليكم نص الحوار:-

◄ ما هي آخر تطورات القضية الجنوبية؟

القضية الجنوبية لم تعد كما كانت بدايه انطلاق الحراك هتافات ومضاهرات، بل صار الجنوبيين قوة عسكرية وسياسية لها حضور قوي في المنطقة وهم يسيطرون على معظم الأراضي الجنوبية ولن يتوقفوا إلا بتحرير كامل أراضيهم من مليشيات الإخوان التي تبسط سيطرتها على بعض أجزاء الوطن.

◄ماذا عن الدعوة للحوار الجنوبي.. والأهداف من هذا الأمر؟

الدعوه للحوار الجنوبي الجنوبي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي وهي ضرورية وهامة من أجل ترتيب البيت الجنوبي داخليا، أما عن الأهداف من هذه الدعوة هي خلق وطن جنوبي قوي وإغلاق منافذ لدخول التي يتسلل منها أعدا الجنوب ، ونجاح الحوار وإيجاد وطن قوي متماسك قادر على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الجنوب.

◄ هل حقق المجلس الانتقالي الجنوبي أهداف الجنوبيين؟

نعم لقد أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس الزبيدي أنه الأقوى عسكريا وسياسيا حيث حقق إلى الآن جزء كبير من أهداف الجنوبيين ولا زال مستمر في النضال ويخوض معركة مفتوحه لتحقيق كامل تطلعات شعب الجنوب.

◄ برأيك كيف تري حل القضية الجنوبية.. والأزمة اليمنية بشكل عام؟

الحل يتمثل في العودة إلى حدود قبل ١٩٩٠، وهي إقامة الدولتين شمال والجنوب وليس أمام العالم ودول الإقليم إلى فرض هذا الحل لكي تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار..

◄ ما هي ردود الأفعال حول الدعوة للحوار الجنوبي؟

الدعوه للحوار الجنوبي نالت استحسان كل ابناء الجنوب الشرفاء الذين يقدمون مصلحة الوطن فوق مصالحهم.

◄ برأيك الحلول السياسية أم العسكرية الأقرب لحل الأزمة باليمن بشكل عام؟

الحلول السياسية والتعامل بواقعية مع الأحداث في ميدان الواقع، وقطع الطريق على تجار الحروب الذين يعيشيون من صنع الأزمات وتاجيج الصراعات.

◄ ماذا لو لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الرياض؟

ستعود الأمور بين الانتقالي الجنوبي والشرعية إلى مربع الصفر.

◄ ما هو رد المجلس الانتقالي على عدم تنفيذ اتفاق الرياض حتي الأن؟

موقف المجلس الانتقالي الجنوبي واضح تحدث عنه رئيس المجلس والناطق الرسمي للمجلس، والذي اتسم في ضبط النفس من أجل إنجاح اتفاق الرياض وهي كل الظروف لذلك رغم أن الطرف الآخر يعرقل تنفيذ بنود الاتفاق ويسعى لتاجيج الوضع.

◄ برأيك ما هي عوامل نجاح اتفاق الرياض؟

إيقاف الدعم المقدم لقيادات الإخوان الذين يتحكمون في قرار الشرعية والذين يقفون خلف كل ما يحصل، وقد أثبتو فشلهم في دخول صنعاء وهم على وفاق مع الحوثي هدفهم الاثنين دخول عدن والمناطق الجنوبية المحررة.

◄ ما هي الكيانات والاحزاب التي أيدت الدعوة للحوار الجنوبي؟

لازال الحديث مبكر عن نتائج الحوار

◄ أين سيكون موعد ومكان الحوار الجنوبي الذي تم الحديث عنه؟

هناك لجنة شكلها المجلس الانتقالي لقيادة الحوار وهم المخولون بتحديد المكان والزمان

◄ برأيك ما الأسباب التي تقف وراء التدخلات الايرانية والتركية باليمن؟

الوضع السياسي الهش في اليمن، وسيطرة الإخوان النازحين على المشهد السياسي فيما يخص مناطق الشمال بعد تفكك حزب المؤتمر الشعبي مستغلين الفقر والبطاله، هذا ساعد إيران وتركيا على ايجاد وكلا في اليمن سوق تنافسي منطلقين من نظرية بيع ياعواد بيع.