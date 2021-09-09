تنظيم حفل سنوي للتوعية بإضطرابات طيف التوحد بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

نظمت جمعية أطفال عدن للتوحد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الاحتفال السنوي للتوعية بإضطرابات طيف التوحد، تحت شعار (قصة نجاح).



وفي الافتتاح، أوضحت رئيسة جمعية أطفال عدن للتوحد المهندسة عبير اليوسفي، أن الجمعية تسعى لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتأهيلية والتدريبية لأطفال التوحد.

من جانبه أكد مدير عام الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عصام وادي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل تقديم الرعاية لأطفال اضطربات التوحد وإدماجهم في المجتمع.. مشيداً بجهود الجمعية في جوانب التدريب والتأهيل لهذه الفئة.

تخلل الحفل فقرات فنية تنوعت بين الغناء والتمثيل وعرض قصة نجاح وكذا تكريم الشخصيات الداعمة والاخصائية المثالية بالجمعية.