بن مبارك يستعرض مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي تطورات عملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي، كينيث جي سبلوند، تطورات عملية السلام في اليمن، وآفاق الحل السياسي في ظل استمرار مليشيات الحوثي في عرقلة ورفض كافة جهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية.



وفي اللقاء الذي شارك فيه أعضاء من مختلف الاحزاب الممثلة في البرلمان السويدي، أوضح وزير الخارجية المساعي التي بذلتها الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، والتنازلات التي قدمتها والمرونة التي ابدتها في تعاملها مع المبادرات والمقترحات الإقليمية والدولية للوصول لتسوية سياسية لإنهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار..لافتاً الى أن ارتباط مليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية التخريبية في المنطقة عقّد المشهد السياسي في اليمن وأحبط الى الآن كل الجهود التي بذلت خلال الست السنوات الماضية لتسوية الصراع سلميا.

وتطرق بن مبارك، الى العدوان الحوثي العبثي على محافظة مأرب واستهداف المليشيا لمخيمات النازحين وأحياء المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة..موضحاً بان مأرب اصبحت ملاذاً لملايين النازحين، وان استمرار العدوان عليها سيؤدي الى كارثة انسانية لن تقتصر اثارها على اليمن فحسب وهو ما يستلزم اتخاذ موقفاً سياسياً واخلاقياً لوقف ذلك العدوان الهمجي لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأشار وزير الخارجية، الى انتهاكات الميليشيا المستمرة بحق النساء وتجنيدها لآلاف الأطفال وارسالهم الى الجبهات وتغيير مناهج التعليم وتأسيس المراكز الصيفية لنشر ثقافة الكراهية وتلغيم مستقبل اليمن بأفكار دخيلة على المجتمع وثقافته وتاريخه.

وتناول اللقاء، بحث مسالة الأمن البحري والبيئي في البحر الأحمر وتزايد الهجمات الحوثية على السفن العابرة واستمرار التهديد البيئي والإنساني الذي يمثله الخزان النفطي صافر، وأكد بن مبارك على أهمية تكثيف الجهود لحل قضية الخزان وإلزام مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الاممي بالوصول للخزان لتقييم حالته وإجراء أعمال الصيانة اللازمة وإنهاء تلاعب المليشيا بهذا الملف الحساس.

وثمن وزير الخارجية، دعم السويد لليمن في الجانب الإنساني ومسار تحقيق السلام..مبيناً في الوقت ذاته أهمية المساعدة في دعم القطاعات التنموية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن.

من جانبهم، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وأعضاء البرلمان الحاضرين في الاجتماع، دعم مملكة السويد لعملية السلام وكافة الجهود والمبادرات الرامية الى وقف الحرب، ووقوفهم الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.

حضر اللقاء سفيرة اليمن غير المقيم لدى مملكة السويد سحر غانم.