شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مصرع وإصابة 14 عنصراً حوثياً بنيران الجيش الوطني شمال غرب المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقى 4 عناصر من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً مصرعهم واصيب 10 آخرين بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في مواجهات مع ابطال الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز .



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طقم للمليشيا الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان ما أدى الى مقتل 4 عناصر من المليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد كسرت هجوم عنيف لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء الاربعاء، في جبهة الدفاع الجوي وكبدتها خسائر في الارواح والمعدات العسكرية.