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تعز.. مصرع وإصابة 14 عنصراً حوثياً بنيران الجيش الوطني شمال غرب المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

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لقى 4 عناصر من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً مصرعهم واصيب 10 آخرين بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في مواجهات مع ابطال الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز .

 

وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طقم للمليشيا الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان ما أدى الى مقتل 4 عناصر من المليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان.

 

وكانت قوات الجيش الوطني، قد كسرت هجوم عنيف لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء الاربعاء، في جبهة الدفاع الجوي وكبدتها خسائر في الارواح والمعدات العسكرية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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