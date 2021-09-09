المليشيا تقر قيودا جديدة على البضائع الواصلة من المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أقرت جماعة الحوثي فرض سلسلة من الجبايات والقيود على البضائع الواصلة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.



ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عاملين في قطاع النقل واخرين في الغرفة التجارية والصناعية وتجار قولهم ان المليشيات ضاعفت من الجبايات والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتفيد المصادر أن ناقلات البضائع ما ان تصل مدخل صنعاء حتى يتم ايقافها في منطقة قاع القيضي ولا يسمح لها بالمرور إلا بعد دفع مبلغ مائة وعشرين الف ريال تحت مسمى رسوم تحسين العاصمة.

وتجبر نقاط التفتيش المنتشرة عبر الطرقات المؤدية إلى صنعاء سائقي الناقلات بدفع مبالغ تتراوح من عشرة إلى عشرين ألف ريال في نقاط التفتيش بحسب المصادر.

وأدت كل هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والرسوم المضاعفة مما ينعكس سلبا على زيادة الأسعار في ظل انهيار المنظومة الاقتصادية في البلاد