القوات المشتركة تخمد تحركات لمليشيا الحوثي في حيس جنوب الحديدة وتكبدها خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شهدت جبهة حيس بالساحل الغربي، اليوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021م، اشتباكات بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة انتهت بإخماد تحركات للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية فادحة في صفوفها، فيما استشهد اثنان وجرح أربعة آخرون من القوات المشتركة.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات التابعة لإيران صوب مدينة حيس من محورين وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع المليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة، زهاء ساعتين قبل أن تلوذ المليشيات بالفرار من حيث أتت صوب الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، مخلفة وراءها عدداً من جثث عناصرها في خطوط التماس.

كما أكد أن القوات المشتركة التي ارتقى منها شهيدان وأربعة جرحى خلال الاشتباكات عززت سيطرتها في خطوط التماس والمنافذ التي حاولت مليشيات الحوثي التسلل منها.