شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي في جبهة مأرب خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

هاجمت القوات الحكومية والقبائل في محافظة مأرب، الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري، أن الهجوم أسفر عن دحر المليشيا الحوثية من عدّة مواقع كانت تتحصّن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعاد أفراد القوات الحكومية والقبائل أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية تجمعات للمليشيا الحوثية وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها