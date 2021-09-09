انتحار فتاة في الـ14 من العمر داخل منزلها جنوب مدينة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

وضعت فتاة في الـ14 من العمر حدا لحياتها حين أقدمت على الانتحار بمدينة إب وسط البلاد، في ظل تزايد حالات الانتحارات في المحافظة خلال الأشهر والسنوات الماضية.

وذكر سكان محليون، ان الفتاة "م. أ" أقدمت على الانتحار شنقا، بداخل منزل اسرتها القريب من مستشفى أطباء المنار جنوب مدينة إب.

وأكدوا أن اسرة الفتاه عثرت عليها مشنوقة، وقامت بنقلها إلى المشفى لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وطالب حقوقيون في المدينة الجهات الامنية، بضرورة التحري والتحقيق في الحادثة، وسط تشكيك بصحة الادعاء أنها انتحرت، خصوصا وأنها لا تزال طفلة وفي بداية عمرها "14" عام.

وتصاعدت حالات الانتحار في محافظة إب منذ مطلع العام الجاري، وبلغت أكثر من 17حالة وفق مصدر أمني تحفظ على هويته، مرجعا أسباب الانتحار الى الأوضاع المعيشية والضغوط والأزمات النفسية.