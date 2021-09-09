الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته ليومنا هذا أم تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة الى غائمة جزئياً تتحول الى الغائمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية وتكون أكثر هطولاً على محافظات( ذمار، اب، تعز) و قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات( أبين، لحج، البيضاء، شبوه، حضرموت والمهرة). وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.



وأشارت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً تتحول الى الغائمة مع هطول أمطار رعدية متفاوية الشدة على السواحل الغربية و أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وذكرت النشرة أن المناطق الصحراوية سيكون فيها أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع إحتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة على صحاري شبوه، حضرموت والمهرة.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح نشطة جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها 30عقده تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين:-

• في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

• سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

• مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج