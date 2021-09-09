خروج التيار الكهربائي عن الخدمة بعد نفاد الوقود من محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت مصادر في مؤسسة الكهرباء بمدينة خروج التيار الكهربائي الخدمة منتصف الليلة الماضية بعد نفاد الوقود من أغلب محطات التوليد في العاصمة المؤقتة للبلاد وهو ما أدى إلى استمرار انقطاع التيار حتى الساعات الأولى من هذا الصباح.



وأضافت المصادر أن الوقود الإسعافي الذي ضخ إلى محطات التوليد مطلع هذا الأسبوع نفد، فيما لم تسفر المناشدات التي وجهتها قيادة المؤسسة إلى الحكومة ووزارة الكهرباء عن أي تجاوب، إذ يشير سكان في مديريات بعدن إلى أن التيار يواصل انقطاعه عن منازلهم منذ الساعة الـ12 صباحًا حتى لحظة كتابة الخبر الساعة الـ7 صباحًا.

وتقول المصادر بمؤسسة الكهرباء بعدن إن هناك اتصالات بين مؤسسة ووزارة الكهرباء والحكومة من جهة مع لجنة تسيير منحة المشتقات النفطية السعودية لضخ كميات جديدة من الوقود المخصص لكهرباء عدن، لكن هذه المباحثات لم تفض إلى أي تقدم في ملف تقديم الوقود.