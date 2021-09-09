إدارة شرطة السير بالمهرة تنفذ برفقة فينا خير سلسلة نزولات ميدانية لتحديد أماكن وضع اللوحات المرورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة، سلسلة نزولات خلال اليومين الماضيين، لتحديد أماكن وضع العلامات الهندسية للوحات المرورية الإرشادية في بعض من الخطوط الدولية بالمحافظة وفي عدداً من مداخل وشوارع مدينة الغيضة.

وضمت أعمال المشروع الذي يأتي برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي، وأشراف مكتب الأشغال العامة والطرق، تحديد وتركيب بعض الاشارات المرورية التعريفية والاجبارية في بعض الخطوط الدولية بمحافظة المهرة وعدد من الشوارع الدخلة بمدينة الغيضة، وفي إطار مشروع مبادرة إدارة المرور بمديرية الغيضة، وتنفيذ مؤسسة فينا خير وتمويل منظمة شركاء اليمن.

وقد حددت خلال سلسلة النزولات الميداني الذي كانت برئاسة مدير شرطة السير بمحافظة المهرة العقيد سالم الكثيري، وبحضور مؤسسة فينا خير ومنظمة شركة شركاء اليمن، وهيئة النقل بالمحافظة وشرطة السير بمديرية الغيضة ومكتب الأشغال العامة والطرق، أماكن الإشارات المرورية وفقاً لدراسة المرورية التي تهدف لوضع المعالجات للحد من منع الاختناقات نظراً لضيق الشوارع الداخلية.

كما ستساهم هذه الخطوة إلى إطلاع سائيقي المركبات الوافدين لمحافظة المهرة عن التفاصيل التعريفية بعدداً من الخطوط، إضافة إلى تحديد طريق الخط الدائري لعبور القواطر لتفادي الاختناقات التي تسببه تلك المركبات اثناء دخولها المدينة في اوقات الذروة