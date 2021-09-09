عبدون يطلع على أوضاع القطاع التربوي  والتعليمي بمديريات صحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون، بالأستاذ محمد سالم بن الصاري الصيعري المدير العام لمديرية زمخ ومنوخ بالوادي والصحراء . الذي أطلع الوكيل عبدون على وضع القطاع التربوي والتعليمي وسير العملية الدراسية بمناطق المديرية .



وخلال اللقاء، أكد عبدون أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة وبناء على توجيهات راعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني سعت في عملية التدخلات النوعية من خلال توفير كل مقومات التعليم بشتى المجالات وأهمها سد الشواغر في الكادر التدريسي بالعملية التعليمية بكل الرقعة الجغرافية الحضرمية .

مضيفاً أن مديرية زمخ ومنوخ ستحظى بنصيب من الإحتياجات التعليمية المقترحة لها من قبل قيادة مكتب الوزارة بالوادي والصحراء .

بدوره عبر المدير العام للمديرية عن سعادته بهذا اللقاء للاطلاع على ما يعتمل بالقطاع التربوي والتعليمي بالمديرية من أجل تحسين العملية التعليمية