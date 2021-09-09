إدارة التربية والتعليم بعدن ترفع للمحافظ مقترحاً بتعليق الدراسة في عموم مدارس المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

رفعت ادارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن مقترحاً للمحافظ بتعليق الدراسة في عموم مدارس المحافظة.



وجاءت دعوة ادارة التربية في تعليق الدراسة نتيجة لانتشار الموجة الثالثة من كوفيد 19 المتحور دلتا بين التلاميذ والمعلمين وموجة الحر الشديدة التي تسببت بحالات اغماء بين الطلاب في عدد من المدارس وانقطاع الكهرباء طوال فترة الدوام المدرسي ومعاناة المدارس بسبب شحة المياه لعدم وصولها لبعض المدارس ونقطاعها كليا عن بعض المدارس وصعوبة تنفيذ الاجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي نتيجة للكثافة الطلابية وعدم توفر العدد الكافي من المعلمين.

ودعت ادارة التربية في المقترح الى تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام والاهلي والخاص بدءاً من يوم الاحد الموافق 2021/9/12م على ان تستأنف في يوم الاحد الموافق 2021/10/3.

كما دعت الى اعداد المقررات الدراسية من قبل التوجيه بما يتناسب مع الفترة المتبقية من زمن التقويم الدراسي ، واستمرار متابعة العمل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمات الدولية على سد الاحتياجات من اعداد المعلمين والمعلمات واستمرار متابعة العمل مع قيادة الوزارة على توفير العجز من الكتب المدرسية، بالاضافة الى الاستمرار في متابعة العمل مع قيادة السلطة المحلية والمنظمات الدولية لتوفير المواد والادوات اللازمة لتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية.