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اليوم .. الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في السوم

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

يعقد في منطقة السوم اليوم الخميس الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية السوم.

 

وقال رئيس الهيئة أنيس السماحي بأن الوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية، وممثلي المجتمع المدني في المديرية سيشاركون في حضور هذا الاجتماع الذي يعقد برعاية كريمة من رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو  بن علي بن حبريش العليي، وتحت أشراف مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء.

 

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع الذي استكمل تشكيل مكاتب هيئاته التنفيذية في جميع مديريات الوادي والصحراء، يواصل تشكيل مكاتب هيئاته في بقية مديريات الساحل، في خطوة تنظيمية تعزز وتوسع من نشاطه  على مستوى المديريات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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