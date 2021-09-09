اليوم .. الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في السوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

يعقد في منطقة السوم اليوم الخميس الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية السوم.



وقال رئيس الهيئة أنيس السماحي بأن الوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية، وممثلي المجتمع المدني في المديرية سيشاركون في حضور هذا الاجتماع الذي يعقد برعاية كريمة من رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، وتحت أشراف مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع الذي استكمل تشكيل مكاتب هيئاته التنفيذية في جميع مديريات الوادي والصحراء، يواصل تشكيل مكاتب هيئاته في بقية مديريات الساحل، في خطوة تنظيمية تعزز وتوسع من نشاطه على مستوى المديريات