بحث سبل التعاون المشترك بين مؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية و شركة كليك أبس بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى مدير البرامج والأنشطة بمؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية الأستاذ شادي محمد بوعسكر شركة كليك أبس وكان في استقباله المدير الإداري للشركة المهندس أنور صلاح بن سعيد لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين .



حيث دار في النقاش التعريف بشركة كليك أبس وماهو الدور الأساسي الذي تقدمه لخدمة المجتمع في صناعة البرمجيات وكذا ابرز الحلول البرمجية التي تقدمها للشركات في مختلف المجالات ، وكيف يتم تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال .

هذا وعبر مدير البرامج والأنشطة بمؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية الأستاذ شادي بوعسكر عن مدى سعادته بهذه الزيارة الذي سيجني ثمارها في القريب العاجل ، ساعياً بذلك لبذل المزيد من العطاء لشركة كليك أبس المتمثلة بمديرها الإداري المهندس أنور صلاح بن سعيد والتي تعتبر أبرز شركة برمجيات في محافظة حضرموت.