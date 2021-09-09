تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 7 حالات موزعة كالتالي :

6 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 75 عام من منطقة الشافعي

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 35 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 35 عام من منطقة فوه المساكن

الحالة 4 لأنثى تبلغ من العمر 19عام من منطقة الديس

الحالة 5 لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من منطقة الديس

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 40 عام من منطقة الديس

حالة من مديرية دوعن

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 60 عام

حالتا وفاة جديدة موزعة كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة الشرج

حالة من مديرية دوعن

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 42 عام

الحالتين توفيت في المنزل

اجمالي الحالات النشطة 232 حالة نشطة

214 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

15 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري