إب..انتحار فتاة في الرابعة عشر من عمرها في ظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت فتاة في الرابعة عشر من عمرها على الانتحار بمركز محافظة إب، في ظل زيادة أعداد وضحايا الانتحارات خلال الأشهر والسنوات الماضية.



وقال مصدر طبي لـ "يمن شباب نت"، إن الفتاة "م أ" أقدمت على الانتحار شنقا، الليلة الماضية، داخل منزلها في منطقة حراثة جنوب مدينة إب.



وأكد المصدر أنه جرى نقل الفتاة إلى أحد مستشفيات القريبة من منزلها إلاّ أنها فارقت الحياة.



وطالب حقوقيون بالتحقيق في الحادثة التي يلفها كثير من الغموض.



وهذه هي الحادثة الثانية خلال الـ 72 الساعة الماضية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التي تتصاعد فيها ظاهرة الانتحار بشكل ملفت مسجلة أرقام قياسية على مستوى اليمن.

