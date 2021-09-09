عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال ساعات.. تدمير مسيرة حوثية ثالثة باتجاه خميس مشيط

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ثالثة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.



وقبل ساعات، نجحت دفاعات التحالف العربي، في تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط بالمملكة.

وبحسب بيان للتحالف العربي بقيادة السعودية فإن تصعيد مليشيات الحوثي يعد عدائيا وهمجيا لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبر التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي إطلاق الطائرات بدون طيار تم التصدي لها، متعهدا باتخاذ الإجراءات الصارمة حيالها.

والأسبوع الجاري، اعترض التحالف العربي 3 صواريخ باليستية وثلاث مسيرات مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.

حينها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

وتسببت عملية الاعتراض في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام)، ما أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وعقب الهجمات الصاروخية الحوثية تواصلت ردود الفعل الدولية الغاضبة من الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية.