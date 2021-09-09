في حادثين منفصلين - إب.. مقتل طفل برصاص شقيقه في "العدين" وشاب أخر جنوب المدينة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وشاب، الأربعاء، بحادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية "إن شابًا قتل برصاص مسلحين إثنين بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب".

وأوضحت المصادر، أن الشاب القتيل يدعى "شعيب فيصل محمد غانم قائد" 20عاما، ولقي حتفه برصاص إثنين من المسلحين وهما طه حميد محمد غانم 22عاما، وصبري مفرح احمد غانم بخلاف على قطعة أرض.

وفي حادثة أخرى، قتل طفل برصاص شقيقه الأكبر في إحدى القرى جنوبي محافظة إب.

وبحسب مصادر محلية فإن طفلا يدعى "عبدالجبار" قتل برصاص شقيقه الأكبر، أثناء عراك وخلاف بين أشقائه تطور لتبادل إطلاق النار، ليذهب الطفل الصغير ضحية هذا الخلاف.

ووفق المصادر، فقد شكّلت حادثة مقتل الطفل صدمة كبيرة في أوساط أسرته وأبناء قريته في مديرية السياني جنوب محافظة إب.

يأتي هذا في ظل تزايد الحوادث الجنائية التي تشهدها محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وزيادة أعداد الضحايا يوميًا بشكل لافت.