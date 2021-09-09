عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تعزز سيطرتها على مواقع جديدة بالحديدة

الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365

دارت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الأربعاء، بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن مليشيات الحوثي دفعت بعدد من عناصرها في محاولة، تسلل انتحارية في جبهة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، مسنودة بغطاء ناري كثيف بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة والرشاشة.

وأضاف أن القوات المشتركة تصدت لمحاولة تسلل المليشيات وأن الضربات المركزة أوقعت خسائر في الأرواح والمعدات القتالية، وأجبرت من نجا من المتسللين على الفرار.

وكانت القوات المشتركة، أخمدت خلال الساعات الماضية، تحركات حوثية في جبهة حيس، وكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما استشهد اثنان وجرح 4 آخرين من القوات المشتركة.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات التابعة لإيران صوب مدينة حيس من محورين، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع مليشيا الحوثي بمختلف الأسلحة، زهاء ساعتين قبل أن تلوذ المليشيات بالفرار صوب الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، مخلفة وراءها عددا من جثث عناصرها في خطوط التماس.

وأكد أن جنديين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال الاشتباكات، وأن القوات المشتركة عززت سيطرتها في خطوط التماس والمنافذ التي حاولت مليشيات الحوثي التسلل منها.