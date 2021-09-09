صنعاء.. شجار داخل الفصل يودي بحياة طالب في إحدى المدارس الثانوية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طالب في المرحلة الثانوية، اليوم الأربعاء، على يد زميله في الفصل، بعد خلاف بسيط نشب بينهما، داخل الفصل الدراسي، في إحدى المدارس بمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، "إن الطالب حامد الخياطي 16عامًا، توفي، بعد تعرضه لضربة في صدره من قبل زميله حذيفة وضاح المقرمي 15 عامًا، بعد خلاف بسيط نشب بينهما، فور دخولهما الفصل، بعد أداء طابور الصباح".

وأوضحت المصادر، "أن الطالبين يدرسان في الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، وفور دخولهما الصف بعد طابور الصباح، قام المجني عليه (حامد الخياطي) بأخذ الكوفية من زميله الجاني (حذيفة المقرمي)، حيث قام الأخير باللحاق بزميله لاستعادة كوفيته، ووصلا إلى خلف باب الفصل، واشتبكا بالأيدي، وقام الجاني بلكم المجني عليه بيده، في صدره، سقط على إثرها الأرض مغشيًا عليه".

وفق المصادر، "فقد قام الطلاب بأخذ زميلهم وهو مغمى عليه إلى الإدارة، والذين حاولوا إيقاظه عبر رشه بالماء، ومن ثم قاموا بالاتصال بوالده، والذهاب بالطالب إلى المركز الصحي لإسعافه؛ لكنه فارق الحياة".

وأكدت المصادر "أن الطالبين لم يكن بينهما أي خلافات سابقة. ولم يتم ملاحظة أي آثار لدماء أو أشياء أخرى توضح تعرضه للضرب بآلة حادة أو غيرها". بحسب بيان لإدارة المدرسة.

وتكشف هذه الحادثة مدى تأثير الحرب على نفسية الطلاب في المدارس، حيث بات العنف والتنمر ينتشر في أوساط الطلاب والطالبات بأشكال مخيفة، كواحدة من إفرازات الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على الدولة.