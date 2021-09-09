عدن.. مؤسسة الكهرباء تُحذّر من خروج المنظومة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت مؤسسة كهرباء عدن، من خروج 80 % من المحطات عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود.



وجددت المؤسسة مناشدتها للحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ عدن، بضرورة التدخل وتأمين وقود محطات التوليد بحسب التوجيهات بالشراء المباشر لكمية عشرة ألف طن لمحطات عدن أبين لحج وذلك حتى موعد وصول الدفعة الرابعة من المنحة السعودية.



وأشارت المؤسسة إلى أن كمية الوقود الإسعافي التي تم تزويدها ستنفد كلياً صباح اليوم الأربعاء، مما يؤدي إلى خروج أكثر من 80% من محطات التوليد وارتفاع ساعات الانقطاعات بالعاصمة المؤقتة عدن.



وكان رئيس الحكومة قد وجه، الثلاثاء، السلطات المحلية بحزمة من الإجراءات في إطار الإصلاح الإداري لقطاع الكهرباء، بما يضمن استمرارية المنحة النفطية السعودية.

