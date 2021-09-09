عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارات للتحالف تدمر 15 قاعدة صاروخية للحوثيين شرق تعز

الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365

قتل وأصيب العشرات من الحوثيين، فجر الأربعاء، بغارات لطيران التحالف على مواقع الميليشيا شرق محافظة تعز جنوب اليمن.



وقال الناطق باسم محور تعز، عبد الباسط البحر، إن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية لميليشيا الحوثي في جبل أومان و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق تعز.

ترجيح مقتل خبراء إيرانيين

كما أكد البحر أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافاً للحوثيين ودمرت مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية، ويُرجَح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

إلى ذلك أضاف أن "ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية".

هجوم واسع غرب مأرب

من جهة أخرى، شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأربعاء، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الهجوم أسفر عن دحر الميليشيا من عدة مواقع كانت تتحصن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعاد الجيش والمقاومة الشعبية أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف تجمعات للحوثيين وكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.