حضرموت.. مقتل مدير مدرسة على يد أحد أقاربه في "القطن"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل اليوم الاربعاء، مدير مدرسة للتعليم الأساسي على يد أحد أقاربه، بمديرية القطن، بوادي وصحراء حضرموت اليمنية، شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، "إن الجاني "سلطان صالح سلامه بن حريز"، قام بقتل مدير مدرسة السلام بالجوادة للتعليم الأساسي بمديرية القطن، خالد سالم يسلم بن حريز".

وأشار المصدر إلى أن الجاني قام بارتكاب الجريمة نتيجة تعاطيه للمخدرات.

وأوضح المصدر، أن المجني عليه تم اسعافه إلى مستشفى القطن، لكنه فارق الحياة، ولا يزال موجوداً في ثلاجة المستشفى، حتى تستكمل الإجراءات الأمنية".

ونوه المصدر إلى "أن الجاني، توجد عليه سوابق في تعاطي المخدرات والترويج لها"، لافتاً "أنه سبق وأن قتل شقيقه".

وبين الفترة والأخرى تنشط أعمال القتل، في مديريات بوادي وصحراء حضرموت، لأسباب مختلفة أو قد تكون مجهولة، مخلفة ضحايا مدنيين وعسكريين.