رئيس مجلس النواب يشارك في المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أختتمت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات تحت شعار "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض"، والذي عقد من الفترة 7 - 8 سبتمبر الجاري بمشاركة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وعضوا المجلس علي عشال وعبدالرحمن معزب.



وناقشت الجلسة الختامية للمؤتمر عدد من القضايا المدرجة في جدول الاعمال ومنها انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن وكيف يمكن تحقيق التوازن.

واشار عضو مجلس النواب علي عشال في مداخله له إلى اهمية تعزيز مبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومة كمبدأ أساسي وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. مؤكدا على أهمية سن التشريعات التي تعزز حق المواطن في الحصول على المعلومة، وعلى ضرورة أن تتيح قدرًا أوسع من نطاق المعلومة، وألا يكون هناك مسببات أمنية تمنع المواطن من الحصول على المعلومة.

بدورهم أكد المشاركون في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على ضرورة اتباع نهج جيد التنسيق ومتعدد القطاعات إزاء حالة الطوارئ الصحية، والتعاون من أجل مواصلة البحث العلمي والابتكار في علاج فيروس كورونا، والعمل من أجل وضع ميثاق عالمي للصحة يتفق عليه قادة العالم، ويضمن الأمن الصحي لسكان العالم دون استثناء.

وشددو على ضرورة مراعاة المبادئ والقواعد والمعايير الخاصة بالسلوك المسؤول في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل من أجل نهج توافقي عالمي لإدارة هذه التحديات الكبرى بما في ذلك أمن البيانات والخصوصية؛ ما يضمن زيادة القدرات على الاستجابة السريعة على جميع المستويات، وفي جميع البلدان.

وحث البيان على أهمية توفير استراتيجيات وقائية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في مناطق السكان الأكثر ضعفًا وتهميشًا، مؤكداً ضرورة تحقيق نمو أخضر وشامل وقائم على الابتكار والتعافي المستدام.

إلى ذلك التقى رئيس مجلس النواب على هامش جلسة المؤتمر الختامية، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بدوارتي باتشيكو والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغنغ والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس .

حضر الجلسة الختامية للمؤتمر سفير بلادنا لدى النمسا هيثم شجاع الدين.