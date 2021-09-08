وزير الصحة بحيبح يثّمن الدعم السعودي التنموي لقطاع الصحة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، اليوم، وذلك بمقر البرنامج بمدينة الرياض، اوضاع القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه.



وثمّن الوزير جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر مشاريعه التنموية في مُختلف المحافظات اليمنية والتي ساهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين الحياة اليومية لليمنيين، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وبحثا خلال الاجتماع تذليل العقبات والصعوبات في المشاريع التنموية بقطاع الصحة وآفاق التعاون المستقبلي في المجال الصحي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة والتي بلغت 25 مشروعاً طبياً، وتم الاتفاق على عدد من المشاريع العاجلة من البرنامج السعودي ، والحاجة الى اللقاءات القادمة بين الفنيين لاستكمالها ومنها جهاز رنين مغناطيسي لهيئة مستشفى مأرب، ومتابعة مشروع علاج مرضى السرطان بالمكلا والدعم الفني والتقني والتدريب وبناء القدرات لوزارة الصحة اليمنية وعدد من المشاريع الاخرى ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها