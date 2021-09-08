شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين التسجيل الالكتروني بجامعة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

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دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، ورئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة اليوم، عملية التسجيل الالكتروني بكليات الجامعة.



وأشاد المحافظ بالترتيبات الفنية لعملية التسجيل .. مؤكدا دعم السلطة المحلية للجامعة، لتنفيذ خططها العملية والمبرمجة على طريق تطوير بنية التعليم الجامعي والاكاديمي.

من جانبه أوضح الدكتور باسردة، بأن عملية التسجيل تشمل خمس كليات، تضم 21 تخصصا علميا، مشيرا الى أن عملية التسجيل سوف تستمر الى 23 سبتمبر الجاري، لافتا الى افتتاح التسجيل بكلية الطب والعلوم الصحية مطلع نوفمبر المقبل.