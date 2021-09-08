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تدشين التسجيل الالكتروني بجامعة شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

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دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، ورئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة اليوم، عملية التسجيل الالكتروني بكليات الجامعة.

 

وأشاد المحافظ بالترتيبات الفنية لعملية التسجيل .. مؤكدا دعم السلطة المحلية للجامعة، لتنفيذ خططها العملية والمبرمجة على طريق تطوير بنية التعليم الجامعي والاكاديمي.

 

من جانبه أوضح الدكتور باسردة، بأن عملية التسجيل تشمل خمس كليات، تضم 21 تخصصا علميا، مشيرا الى أن عملية التسجيل سوف تستمر الى 23 سبتمبر الجاري، لافتا الى افتتاح التسجيل بكلية الطب والعلوم الصحية مطلع نوفمبر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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