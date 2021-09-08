نيمر يدشن الورشة التدريبية "حقوق المحتجزين وحقوق الانسان" لضباط الأمن والشرطة بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول "حقوق المحتجزين وحقوق الإنسان" والتي تستهدف ضباط الأمن والشرطة وتنظمها مؤسسة" سلام وبناء" لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية مكتب اليمن.



وخلال الورشة أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة تشجع إقامة مثل هذه الورش التعريفية للتعريف بحقوق الإنسان والمحتجزين ، لافتاً إلى أن مثل هذه الأنشطة تعطي مفاهيم جديدة في كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية.

من جانبه أشار مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة التدريبية لإدارة الأمن والشرطة لتأهيل ورفع قدرات رجال الأمن والشرطة ، مشدداً على ضرورة التفاعل والمشاركة والاستفادة من مخرجات الورشة والخروج بخبرات تخدم العمل الأمني في المحافظة.

وكان مدير المشاريع بمؤسسة فريدريش الألمانية مكتب اليمن الأستاذ محمود قياح، أوضح بأن الورشة تهدف لخلق الوعي والرفع من قدرات الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة في كيفية التعامل مع قضايا حقوق الانسان وحقوق المحتجزين داخل السجون، مشيراً إلى أن الورشة سيدرب فيها مدير عام هيئة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام الضالعي.